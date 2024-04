Uragano Jomi - a Pontinia nuova vittoria per la squadra di Cassan

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 20 aprile 2024) Tempo di lettura: 3 minutiRitorno in campionato conper laSalerno. Laallenata da mister Christophe, dopo quasi un mese dall’ultima gara nel massimo campionato di pallamano, si è imposta questo sabato sul campo delcon il risultato di 27 – 32 (14 – 16 all’intervallo). Le salernitane, sempre in testa con 32 punti, allontanano così le laziali che scivolano al terzo posto della classifica. È una gara che non conosce soste quella andata in scena al Palasport ‘Marica Bianchi’ di. In campo la prima e la seconda della classifica mettono subito in mostra tutte le proprie qualità. Petersen sblocca il risultato per laSalerno, la risposta delarriva dopo pochi secondi e porta la firma dell’ex di ...