Una chiacchierata con Neri Marcorè (e sul suo sosia stellato)

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 20 aprile 2024) Attore, regista, imitatore, musicista, cantante, calciatore. Ma non chef.è stato tra gli ospiti di Disquisito, il festival de Linkiesta e Il Post per celebrare i dieci anni del Mercato Centrale. Da poco al cinema con il suo primo film da regista, Zamora (tratto dal romanzo omonimo di Roberto Perrone),in unacon Anna Prandoni e Christian Rocca ha raccontato di essere un «tradizionalista» sul cibo oltre che «una buona forchetta». Ma anche di avere unnel mondo degli chef stellati: Massimiliano Alajmo. «A volte vado da lui in cucina, metto la sua camicia e lo imito», ha detto. Per chi lavora sul set di un film o a teatro, però, spesso il cibo diventa un gesto veloce. E, perché no, si salta pure qualche pasto. «Quando si lavora con passione sul set, a volte il ...