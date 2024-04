Ultime Notizie Roma del 20-04-2024 ore 20 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 20 aprile 2024)dailynews radiogiornale frequenza appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione arrivati un’apertura perché è stata bombardata nella notte la base militare centrale calze da truppe dell’esercito paramilitari filo iraniani integrati nelle forze irregolari punti dell’esercito del Ministero dell’Interno non abbiamo saputo Sì in cui fornire indicazioni sui responsabili dell’azione che ha preso di mira la base mi ha detto se si sia trattato di un attacco di droni il primo bilancio sarebbe di un morto e 8 feriti azione che non è stata immediatamente rivendicata si inserisce in un contesto regionale esplosivo alimentato dalla guerra a Gaza che contrappone il reale al movimento islamico palestinese hamas ciascuno sostenuto dalle arti regionali o internazionali gli Stati Uniti non hanno condotto attacchi dirà che assicura il pentagono anche Israele non sarebbe ...