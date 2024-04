Ulteriore aggressione diffamatoria Scurati - operazione martire | come risponde alla Meloni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 20 aprile 2024) Parla in serata, Antonio, dopo una giornata di silenzio in cui la parola l'hanno presa gli altri, da destra a sinistra passando per Serena Bortone e la Rai. Il caso Che sarà scoppia al mattino, quando la conduttrice comunica che lo scrittore non parteciperà,previsto,trasmissione del sabato sera di Rai 3 dove avrebbe dovuto leggere un monologo sul 25 aprile. La Rai parla di "motivi economici", con l'ospite che avrebbe chiesto più soldi del previsto facendo saltare così l'accordo. Non l'ospitata, però, prevista fino all'ultimo e annunciata"a titolo gratuito"., insomma, sarebbe potuto intervenire e leggere il suo discorso di un minuto senza però percepire compenso. Le opposizioni fanno le barricate, Pd e Movimento 5 Stelle parlano di "censura". La premier ...