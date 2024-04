Ucraina | Sensi Pd - ' dal Congresso Usa decisione per la pace'

(Di sabato 20 aprile 2024) Roma, 20 apr (Adnkronos) - "Il voto delamericano per i fondi destinati all', alla sua difesa, alla resistenza contro Putin, alla nostra libertà. Unaper la, l'unica possibile: mettere in condizione gli ucraini di rispondere con le armi al fuoco e all'odio russo". Lo scrive su Twitter il senatore del Pd Filippo

Roma, 5 feb. (Adnkronos) – “Se il punto è la tutela ‘degli interessi delle popolazioni russofile’ e offrire a Putin ‘una duratura prospettiva di pace e sicurezza’ per me la chiarezza è bella e ... (calcioweb.eu)

Ucraina , due anni dall’inizio della guerra : Zelensky inizia a perde re consensi , la Russia avanza sempre di più: il punto della situazione Due anni dall’inizio del conflitto in Ucraina . Non è ... (notizie)

Camera Usa approva pacchetto di aiuti all’Ucraina, 60 miliardi di dollari a Kiev - (Adnkronos) – La Camera dei Rappresentanti di Washington ha votato a favore del pacchetto – Ukraine Security Supplemental Appropriations Act – che contiene aiuti per 60,8 miliardi di dollari a favore ...periodicodaily

Russia, attacchi chimici con droni (vietati dalla Convenzione) sulle trincee ucraine: l'accusa di Kiev - L'esercito ucraino ha iniziato a preparare i suoi soldati per attacchi chimici dopo aver accusato la Russia di intensificare l'uso illegale di gas lacrimogeni sul campo di battaglia. Il ...ilmessaggero

Russia-Ucraina, Tajani: "Se Kiev perde, Putin non negoziera' mai" - Sorrisi e tanta grinta in allenamento per l’Inter, in preparazione allo scontro di lunedì contro il Milan che potrebbe decretare matematicamente il ventesimo scudetto. Lo… Leggi ...informazione