Tragedia familiare | Alice muore a 36 anni per un malore improvviso

(Di sabato 20 aprile 2024) Una drammatica vicenda ha colpito la tranquilla comunità di Pianezza, nel Vicentino, doveZarpellon, 36, infermiera dell’Usl 7 Pedemontana, è deceduta in seguito a un arresto cardiaco che l’ha colpita improvvisamente nella sua abitazione. Il tragico evento si è consumato lunedì scorso, quando la donna ha manifestato i primi sintomi di malessere, tra cui una notevole spossatezza, come riportato dal Corriere. Il marito di, Andrea, ha scoperto il corpo esanime della moglie, con cui condivideva la vita e la crescita di due bambini di 5 e 9. “La sentivo respirare profondamente – quasi come stesse russando. Poi all’quel rumore è scomparso e d’istinto sono andato in camera a controllare mia moglie. Quando sono arrivato era già agonizzante”, racconta Andrea. La situazione ha ...

