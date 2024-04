Traffico Roma del 20-04-2024 ore 18 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 20 aprile 2024) Luceverdebene trovati all’ascolto file sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est In quest’ultima direzione sulla stessa tangenziale dei tra via Prenestina & viale Castrense verso San Giovanni chiusa al transito per lavori urgenti la galleria Principe Amedeo Savoia Aosta sia per le vetture che per i pedoni la riapertura al termine degli interventi svolgimento una manifestazione con corteo partita da Piazzale Tiburtino con destinazione viale dello Scalo di San Lorenzo si percorreranno le vie del quartiere possibili difficoltà per la circolazione e limitazioni e deviazioni per le linee bus di zona trasporto ferroviario circolazione e rallentata sulla linea alta velocitàFirenze per intervento dell’autorità giudiziaria possibili deviazioni sulla linea convenzionale e maggior tempo di percorrenza per i dettagli di queste ...