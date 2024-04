Traffico Roma del 20-04-2024 ore 17 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 20 aprile 2024) LuceverdeVerri trovati all’ascoltoin coda per incidente su via Appia Nuova tra la via dei Laghi il raccordo anulare versosullo stesso raccordo in carreggiata esterna file tra laFiumicino e via Cristoforo Colombo e proseguendo tra via Ardeatina e via Tuscolana rallentamenti su via Salaria tra il raccordo è lo svincolo di Settebagni verso Firenze difficoltà dovute alla chiusura della diramazionenord fino alle 6 di lunedì 22 aprile per urgenti lavori tra lo svincolo per il raccordo a Settebagni verso la 1 chiusa al transito per lavori urgenti la galleria Principe Amedeo Savoia Aosta la riapertura al termine degli interventi nel pomeriggio ma che stazione con corteo in partenza alle 18 da Piazzale Tiburtino con destinazione viale dello Scalo di San Lorenzo si percorreranno ...