Tom Selleck stava per far saltare il suo matrimonio | All' improvviso ci fu un trambusto!

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 20 aprile 2024) La star di Magnum P.I. e la moglie Jillie Mack hanno rischiato di dover interrompere all'ultimo i preparativi per la loro unione. Uno dei matrimoni più longevi di Hollywood, quello tra Tome Jillie Mack, ha rischiato seriamente di non avvenire a causa di un dettaglio fondamentale che avrebbe potuto cambiare all'i piani dei due futuri sposi.e Mack si sono sposati il 7 agosto 1987 a Lake Tahoe avvalendosi di due pseudonimi per non destare clamore. I due si erano incontrati nel 1983, quando Mack, ballerina, era impegnata a Londra in una produzione di Cats. Prima del fatidico sì tuttavia accadde qualcosa che rischiò seriamente di mettere i bastoni fra le ruote alla coppia. La dimenticanza Intervistato da …