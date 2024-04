TNA Rebellion 2024 – Preview

(Di sabato 20 aprile 2024) Lettrici e lettori di ZonaWrestling, benvenuti nelladi, il secondo grande PPV della TNA. Continua il rinnovamento, con la rinascita della TNA a discapito dello stile IMPACT. Lo Show si terrà in Nevada, al Palms Casino Resort. Scopriamo tutti i match. i i PRE SHOW i TAG TEAM MATCH Spitfire (C) vs Decay for the TNA Knockouts’ Tag Team Championship Solito match di coppia femminile relegato nel pre show. Ormai e superfluo dire quanto questa categoria interessi sempre meno. Negli anni recenti qualche coppia interessante c’è anche stata, ma Dani Luna e Jody Threat sembra una coppia forzata per non relegarle nella mediocrità che avrebbero se lottassero individualmente. Per le Decay invece, mi chiedo fino quanto continueranno con questo supplizio. Winners and Still TNA Knockouts’ Tag Team Champions: The Spitfire. i SIX MAN TAG TEAM ...

