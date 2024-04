Thiago Silva è in scadenza di contratto con il Chelsea e l'idea di un ritorno in Patria sembra essere la scelta giusta per chiudere... (calciomercato)

Thiago Silva scoppia in lacrime dopo l’eliminazione: era l’ultima occasione per vincere col Chelsea - Thiago Silva scoppia in lacrime dopo l'eliminazione del Chelsea nella semifinale di FA Cup contro il Manchester City: il difensore brasiliano ex Milan ...fanpage

Il riscatto di Bernardo Silva: segna, stende il Chelsea e manda il City in finale di FA Cup - Dopo l'assurdo rigore fallito al Bernabeu, il portoghese decide la semifinale coi Blues a 6' dalla fine. Domani Coventry-Man United deciderà l'altra finalista ...gazzetta

FA Cup - Manchester City-Chelsea 1-0: Bernardo Silva punisce i londinesi spreconi. Guardiola torna in finale - Jackson, Caicedo e Palmer sprecano malamente e, nel finale, arriva il colpo di Bernardo Silva a portare i citizens in finale. Proprio il portoghese che è stato uno dei 'traditori' alla lotteria dei ...eurosport