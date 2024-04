Tennis | si ritira Garbine Muguruza Un viaggio fantastico

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 aprile 2024) All’età di 31 anni ha deciso di appendere la racchetta al chiodo. Palmares di lusso per l’ex numero uno al mondo delal femminile che in carriera si è aggiudicata due titoli del Grand Slam: Roland Garros nel 2016 e Wimbledon nel 2017. Le parole dell’iberica nella sala stampa dei Laureus World Sports Award: “È arrivato per me il momento dei saluti. Sto aprendo un nuovo capitolo della mia vita”. E aggiunge: La mia carriera è stata lunga, bella e piena di momenti importanti e di aneddoti, ma sento che è arrivato il momento per me dirmi”. Raccontando il passato: “Venticinque anni fa, avrei dato del pazzo a chiunque mi avesse detto che sarei diventata unata professionista, numero 1 al mondo e vincitrice di due Slam. Ilmi ha dato tantissimo: è ...