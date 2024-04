Taylor Swift - nel suo ultimo album c’è un pizzico di Kim Kardashian?

(Di sabato 20 aprile 2024) La presunta faida dicon Kim: svelare le speculazioni La tensione trae Kimnon è un segreto, e ora le voci suggeriscono che la cantante abbia sottilmente affrontato la faida nel suo, “The Tortured Poets Department”. Analisi dei presunti riferimenti Le speculazioni ruotano attorno a una canzone specifica, “thanK you aIMee”, in cuicanta di un bullo del liceo. Il titolo stesso allude a, con tre lettere maiuscole che compongono “Kim” se lette insieme. Ma i presunti riferimenti non si fermano qui. Nel testo,descrive una statua di bronzo abbronzato, un cenno alla nota passione diper ...

