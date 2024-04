Soltanto asporto Giovanna Pedretti - ecco come riapre la pizzeria dopo il suicidio della donna

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 20 aprile 2024) Tornare alla normalità, per la famiglia di- suicidauna campagna social denigratoria - significa anche riaprire il suo ristorante in via XX Settembre a Sant'Angelo Lodigiano. È cambiata l'insegna e pure il nome: non è più laLe Vignole, ma laDal Nello, il marito,è conosciuto da tutti in Sant'Angelo. Ma non ci sarà servizio al tavolo, non ci saranno più le chiacchiere e le risate: il locale è stato trasformato in "da". A quattro mesi dalla morte di, l'attività dunque riprende, e la città, già ieri nei primi messaggi social, ha fatto un grande applauso a Nello. La portaera rimasta chiusa dal 14 gennaio, la ...