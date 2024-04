Sessant’anni di Nutella | processo a uno spot

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 aprile 2024) Ecco la mia testimonianza, Vostro Onore. Ormai haeppure continua a perseguitarmi. Altro che stalking. Non ho mai chiamato la polizia perché in fondo, se serve, sono anche capace di evitarla. Ammesso che io voglia. Ecco, voglia è la parola giusta. Perché fra me e lei non c’è mai stato niente di impegnativo. Giusto qualche merenda occasionale, ma non per questo possiamo definirci compagni di merende. Nessuna frequentazione continuativa con la Signora, no. Siamo a due isolati di distanza e quando ci incontriamo al supermercato al massimo buongiorno e buonasera. Per carità. È lei che mi segue e, quando meno me l’aspetto, scopro che qualcuno, forse mosso a pietà, me l’ha fatta entrare in casa. Ma certamente non io! Nessuna dipendenza, lo giuro. Dirò di più: io sono a favore della sua liberalizzazione, come ha sostenuto Riccardo ...