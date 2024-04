Serie C 2023 2024 - i risultati della penultima giornata del girone A | il Vicenza blinda il 3° posto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 20 aprile 2024) Il Padova pareggia 1-1 sul campoFiorenzuola nella trentasettesima estagione regolare delA di. La seconda classificata va sotto nel punteggio per la rete di Ceravolo al 37?, ma riesce a pareggiare con il gol di Delli Carri al 75?. Terza posizioneta per ilche supera 3-0 il Trento con i gol diMorte e Ronaldo e si porta a quattro punti dalla Triestina, fermata sul 2-2 dal Novara. L’Atalanta Under 23 (4°) supera 3-0 la Pro Sesto e lascia indietro il Legnago, che non va oltre lo 0-0 con l’Alessandria. Vince la Giana Erminio per 2-0 sul Renate, mentre la Pro Vercelli supera 2-0 l’Arzignano. Gara rocambolesca tra Lumezzane e ...