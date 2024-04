Serie A | Empoli-Napoli 1-0

(Di sabato 20 aprile 2024) L'batte 1-0 ilal Castellani in un incontro della 33/a giornata diA, incamera tre punti d'oro in chiave salvezza e complica molto la rincorsa degli azzurri ad un posto in Europa. La squadra di casa impiega solo 4' a trovare un insperato vantaggio, grazie ad un colpo di testa di Cerri, e poi prima dell'intervallo sfiora anche il raddoppio. Ilcerca di reagire nella ripresa, ma non riesce nemmeno ad arrivare al pareggio.

Le Formazioni ufficiali di Empoli-Napoli , match valevole per la trentatreesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . Sfida dall’importanza doppia per i partenopei, che vogliono ripartire dopo il pari ... (sportface)

Pronostici Serie A, Sassuolo-Lecce: quote ok per i neroverdi - Le quote di questo incontro vedono i padroni di casa partire con i favori del pronostico, una sconfitta a 6 giornate dal termine potrebbe risultare fatale per la permanenza in Serie A dei neroverdi.tuttosport

Napoli ancora al tappeto, vince l’Empoli 1-0 - Empoli (ITALPRESS) - Nell'anticipo della 33esima giornata di Serie A, l'Empoli batte 1-0 il Napoli, conquistando tre punti preziosissimi in ottica salvezza ...italpress

SERE A, Il Napoli affonda a Empoli. Decide Cerri: 1-0 - Crolla ancora il Napoli di Calzona: gli azzurri, nel primo anticipo del sabato della 33a giornata di Serie A vanno ko per 1-0 al Castellani contro l'Empoli e restano ancorati all'ottavo ...firenzeviola