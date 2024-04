Scurati replica a Meloni | Sul compenso dice il falso Pur di non rispondere usa il suo potere per attaccarmi personalmente

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 aprile 2024) Dopo le polemiche scaturite dalla cancellazione del suo monologo sul 25 aprile a “Chesarà…” su RaiTre, Antonioda Repubblica.it risponde alla presidente del Consiglio. Dopo le critiche ai vertici Rai, infatti, Giorgiaha pubblicato sui suoi social il testo del monologo: “La sinistra grida al regime, la Rai non ha voluto pagare 1.800 euro per 1 minuto”, ha detto la premier. “Non credo di meritare questa ulteriore aggressione diffamatoria“,sottolineando che la stessasulil “” tra l’altro riconoscendo “di non sapere ‘quale sia la verità’ sulla cancellazione” del suo intervento nel programma Rai. “Questa, gentile Presidente, è una violenza. Non fisica, certo, ma pur sempre una violenza”, sottolinea ...