Scurati fa il martire e attacca Meloni | È una violenza E sul compenso

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 20 aprile 2024) Al termine della giornata che lo ha visto protagonista, con la sinistra che lo ha innalzato a paladino anti-censura e la Rai che ribadisce che si è trattata solo di una questione di soldi, Antonioha parlato. Lo scruttore di M, il cui monologo sul 25 aprile previsto nella trasmissione Chesarà di Serena Bortone nè stato annullato, ha risposto alla premier Girogiache in un post ha negato ogni tipo di censura passata, presente e futura. E ha ricordato la vicenda legata aldello scrittore, oltre al pubblicare il testo integrale del monologo. "Gentile Presidente, leggo sue affermazioni che mi riguardano. Lei stessa riconosce di non sapere 'quale sia la verità' sulla cancellazione del mio intervento in Rai. Ebbene, la informo che quanto lei incautamente afferma, pur ignorando per sua stessa ammissione la verità, è ...