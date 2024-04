"Scurati a titolo gratuito". Ecco la mail della Rai che smentisce la censura

La polemica del giorno è legata allo scrittore Antonio Scurati , che questa sera avrebbe dovuto recitare un monologo per la ricorrenza del 25 aprile a "Che sarà..." e che, invece, stando a quanto ... (iltempo)

Scurati-Rai, il post di Meloni che inchioda la sinistra: "Lo pubblico io" - La premier Giorgia Meloni smonta con un post la polemica aizzata dalla sinistra sul caso di Antonio Scurati e del monologo dello scrittore sul 25 ...iltempo

"Non chiederò mai la censura di qualcuno". La lezione di Meloni alle opposizioni - Il premier interviene sul caso Scurati: "Pubblico tranquillamente io il testo del monologo (che spero di non dover pagare)" ...msn

Meloni pubblica sui suoi social il testo di Scurati: “La sinistra grida al regime, Rai non ha voluto pagare 1800 euro per 1 minuto” - A quasi 24 ore dall’annuncio di Serena Bortone sulla cancellazione da parte della Rai del monologo dello scrittore Antonio Scurati sul 25 aprile l’azienda della tv pubblica non ha ancora dato una vers ...ilfattoquotidiano