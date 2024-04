Sanremo 2025 - la mossa degli autori | arriva una super offerta a Mina

(Di sabato 20 aprile 2024) Ci sarebbe un po’ di preoccupazione nelle file della Rai dopo quanto sta accadendo nell’azienda. Tra gli addii di diversi volti importantissimi per la rete e un nuovo modo di fare televisione che arriverebbe dall’alto, l’attenzione si è focalizzata su. Qualcuno incomincia a pensare che gli ascolti della nuova kermesse saranno decisamente inferiori di quelli registrati nelle edizioni di Amadeus. Dunque c’è la volontà di puntare su artisti che possano incuriosire e trattenere i telespettatori. Di conseguenza si è fatto il nome dicome direttrice artistica? Le premesse dinon sarebbero molto rassicuranti, visto i tanti cambiamenti in casa Rai e le diverse polemiche che hanno ...

“Lei al posto di Amadeus”. Sanremo 2025 , l’asso nella manica della Rai. È il classico caso in cui dire: “Non succede, ma se succede…”. Pronta la sostituta, clamorosa, per la nuova edizione del ... (caffeinamagazine)

| Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it | Mister Movie Dopo l’improvviso addio di Amadeus, la Rai si trova a fronteggiare una situazione imprevista, ma come le belve ... (mistermovie)

Il giorno dopo l’addio di Amadeus alla Rai e al Festival di Sanremo , il network nazionale non perde tempo e si getta subito nella preparazione dell’edizione successiva dell’iconico Festival ... (thesocialpost)

Fuori l’album che celebra i 50 anni di carriera di Bruce Springsteen - Sony Music celebra i 50 anni di carriera discografica di Bruce Springsteen con una raccolta dei suoi storici brani, da “Greeting from Asbury Park, NJ” del 1973 a “Letter To You” del 2020. “Best Of Bru ...radiowebitalia

Il Volo: “Dei tre ragazzini che eravamo abbiamo ancora l’istinto e le paure” - Non litigano ma discutono, ripetono che li unisce la passione per la musica. Erano adolescenti quando il gruppo si è formato nel 2009, partecipavano tutti e tre allo show Ti lascio una canzone con Ant ...msn

Afrin nel mondo sommerso a Pesaro e Urbino - Programmazione completa delle uscite nelle sale cinematografiche di provincia di Pesaro e Urbino (Pesaro e Urbino). Consultabile gratuitamente online, oltre 3000 cinema in tutte le città e comuni d'It ...mymovies