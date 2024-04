Rugby - l’Italia U19 batte i pari età del Galles per 46-36 a Viareggio

Si è conclusa la seconda sfida della quarta giornata del Guinness Sei Nazioni femminile 2024 e al Lanfranchi di Parma sono scese in campo le padrone di casa dell’Italia e la Scozia , con le due ... (oasport)

La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Scozia , partita valevole per il quarto turno del Guinness Sei Nazioni 2024 di rugby femminile . Le azzurre, reduci dalla sconfitta contro la Francia, vogliono ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 77’ In avanti scozzese, abbiamo ancora una chance. 77’ Stefan decide di andare al piede, non un’ottima idea. 76’ Tenuto scozzese, l’Italia può ripartire, ... (oasport)