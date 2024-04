Rugby femminile | flop Italia Troppa confusione - vince la Scozia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 aprile 2024) Si è conclusa la seconda sfida della quarta giornata del Guinness Sei Nazioni2024 e al Lanfranchi di Parma sono scese in campo le padrone di casa dell’e la, con le due formazioni in piena corsa per un posto sul podio del torneo. Ecco come è andata. Prova subito a spingere l’nei primi minuti, produce tanto possesso, ma un paio di errori di handling negano alle azzurre di potersi rendere pericolose. Così, dopo otto minuti di gioco azzurro sono le scozzesi ad arrivare a un passo dalla meta, ma si salva l’sulla linea bianca. Soffre troppo la squadra di Raineri ora, che si salva grazie alle touche sbagliate dalle britanniche, che per due volte rinunciano a piazzare comodamente. Non si sblocca, così, un match difficile sin qui per le azzurre, che ancora una volta si ...