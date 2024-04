Rifiuti ancora sversamento selvaggio | la bonifica

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 20 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiEnnesimo intervento di pulizia e, questa mattina, in diverse aree del territorio comunale di Grottaminarda, teatro, purtroppo, di abbandono indiscriminato didi vario genere. L’intervento disposto dall’Amministrazione comunale, a cura della Squadra comunale di Manutenzione, coadiuvato dalla Polizia Municipale, è stato seguito direttamente dall’Assessore al Decoro ed alla Manutenzione del Demanio, Edoardo De Luca, e dal delegato all’Ambiente, Antonio Vitale. Sconfortante la mole diraccolta, in diversi casi ingombranti; è stato necessario, in alcuni punti, utilizzare una pala meccanica per riuscire a recuperare il grande quantitativo di immondizia gettata dall’alto in un canale. Gli interventi proseguiranno nei prossimi giorni ma soprattutto saranno inaspriti i controlli e sui ...