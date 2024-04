Remco Evenepoel verso il Tour de France | Sempre meno dolore - a breve sui rulli

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 aprile 2024) La bruttissima caduta al Giro dei Paesi Baschi, che ha coinvolto tra gli altri Primoz Roglic, Jonas Vingegaard eè ancora negli occhi di tutti, ma per fortuna, a mano a mano, i vari corridori stanno riprendendo la condizione migliore. Il belga, ex campione del mondo, che quest’anno punta alde, si è espresso in un podcast della Soudal-QuickStep, la sua squadra. I punti chiave espressi da: “Sento che il mio corpo migliora di giorno in giorno e ildiventaminore. Ho fatto della fisioterapia e un po’ di lavoro facile in palestra giusto mantenere il mio corpo in movimento. Non posso ancora pedalare all’aperto, specialmente con il meteo belga, quindi proverò presto a pedalare sui“. Sulla condizione: ...