Real Madrid vs Barcellona – probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di sabato 20 aprile 2024) Ilcercherà di portarsi a 11 punti di distanza dal, secondo in classifica nella Liga, quando accoglierà gli acerrimi rivali al Bernabeu per l’ultima puntata de El Clasico. Entrambe le squadre hanno disputato i quarti di finale di Champions League all’inizio della settimana, con ilche ha superato il Manchester City per avanzare agli ottavi di finale della competizione, mentre ilè stato sconfitto dal Paris Saint-Germain dopo un difficile ritorno in casa. Il calcio di inizio divsè previsto domenica 21 aprile alle 21 Anteprima della partitavsa che punto sono le due ...