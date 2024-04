Real Madrid - Ancelotti | La torta è pront - mancano solo glassa e ciliegina

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 20 aprile 2024) Il tecnico delCarloparla alla vigilia del Clasico, match doppiamente atteso dato che potrebbe avvicinare la squadra alla vittoria del campionato: “Laa, mancalae ladobbiamo metterla questo mese. Non ho ancora visto nessun tifoso deltriste per come siamo passati a Manchester. Siamo felici. C’è un detto in Spagna che dice: ‘Parlami del mare, marinaio’. La squadra si sta riprendendo bene. Ci sono giocatori che hanno bisogno di una giornata in più. Mendy non si è allenato oggi. Metteremo in campo la migliore squadra possibile“. Sulle critiche dopo la Champions League: “Non sono sorpreso. Tutti possono avere la loro opinione. Per noi è molto chiaro ...