Raid israeliano in Cisgiordania - è un massacro | almeno 14 vittime

La Mezzaluna rossa palestinese ha annunciato in serata che almeno 14 persone sono state uccise in un raid israeliano nel campo profughi di Nur Shams, nel nord della Cisgiordania. "Finora abbiamo ... (quotidiano)

Non c'erano droni o aerei in volo al momento dell'esplosione nella base militare nell'Iraq centrale che ospita truppe dell'esercito ed ex paramilitari filo-iraniani di Hachd al-Chaabi, integrati ... (ilsole24ore)