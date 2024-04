Rai censura Scurati - Meloni nega | ma 3 cose non tornano nel suo post e lui risponde

L'annullamento della presenza in tv di Antonio Scurati apre un nuovo caso in Rai. Lo scrittore sarebbe dovuto essere ospite questa sera su Rai3, nella puntata di... (ilmessaggero)

Ci sono tre punti che non tornano nel post Facebook di Giorgia Meloni che respinge le accuse di aver censura to il monologo sul 25 aprile del Premio Strega Antonio Scurati , vi spieghiamo perché (vanityfair)

Caso Scurati, Schlein attacca Meloni: “La Rai è diventata megafono del governo”. Sulla candidatura alle Europee: “Tra poche ore decido” - Partecipando all'incontro "Repubblica delle idee" organizzato a Napoli, la leader del PD Elly Schlein critica la premier Giorgia Meloni sul monologo cancellato di Scurati. La dem promette poi che parl ...tag24

Il monologo di Antonio Scurati sul 25 Aprile censurato dalla Rai e letto da Serena Bortone - Nel corsa del programma “Che sarà”, la conduttrice Serena Bortone ha letto il monologo di Antonio Scurati sul 25 Aprile che lo stesso scrittore avrebbe dovuto recitare stasera in trasmissione. Leggiam ...libreriamo

Monologo Scurati, Meloni: “La Rai non paga 1800€ per un minuto”. Lo scrittore replica: “Falsità, silenziato mio pensiero sul fascismo” - La risposta di Scurati arriva in serata: fa notare alla Premier che è lei stessa a "riconosce di non sapere 'quale sia la verità' sulla cancellazione dell' intervento in Rai", smentendo le sue dichiar ...ilriformista