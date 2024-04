Quando comunicare una gravidanza? Le ragioni per aspettare e 3 consigli

(Di sabato 20 aprile 2024) Prima dei test sempre più precoci le persone scoprivano di essere incinte dopo un periodo di assenza delle mestruazioni, ma di solito si aspettavano i primi movimenti fetali (detti anche “quickening”), che si verificano intorno ai 4 mesi, prima di condividere la notizia. Anche oggi, però, si tende ad attendere che siano passate alcune settimane dal concepimento e dal test dipositivo prima di annunciare che c’è un bambino o una bambina in arrivo. Ma perché esiste questa usanza? Eè meglio condividere la? Perché solitamente si aspetta a dare l’annuncio di una? Le prime dodici settimane di– quelle che costituiscono il primo trimestre – sono quelle più delicate per quanto riguarda lo sviluppo del feto: l’85% delle gravidanze che terminano con un aborto ...

