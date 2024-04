Quadro inquietante e accelerazione in Procura | perché Emiliano si deve dimettere

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 20 aprile 2024) È sempre più difficile, a Bari, riuscire a distinguere tra ciò che è legale e ciò che invece è illegale. C'è un sistema di potere ventennale - targato Pd, ed Elly Schlein non può continuare a far finta di cadere dalle nuvole - che ormai ha istituzionalizzato i comportamenti più dubbi. Il governatore Michelee il sindaco Antonio Decaro- stesso impasto, solo modi diversi - riescono a far sembrare normale quel che, se lo facessero altri, sarebbe universalmente giudicato uno scandalo. L'ultimo aggiornamento della lista degli orrori lo fornisce la Gazzetta del Mezzogiorno, con un articolo a doppia firma- Giovanni Longo e Massimiliano Scagliarini- che racconta l'interrogatorio di Alfonso Pisicchio, ex assessore regionale all'Urbanistica, arrestato mercoledì 10 aprile con l'accusa di voto di scambio e turbativa d'asta in un affare di appalti pubblici truccati ...