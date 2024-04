Proteste in Israele per voto anticipato e rilascio degli ostaggi

(Di sabato 20 aprile 2024) Si moltiplicano inlecontro il governo di Benyamin Nethanyahu e per ilcon manifestazioni e raduni previsti nelle principali città del Paese da Tel Aviv e Gerusalemme, da Cesarea ad Haifa. Lo riportano i principali quotidiani nazionali. A Tel Aviv sono in programma tre raduni dove oltre a richiedere le elezioni anticipate scenderanno in piazza le famiglieper ribadire le loro richieste al governo. Sabato scorso, lea Tel Aviv si sono concluse presto dopo che la polizia ha ordinato alla folla di disperdersi ed in coincidenza con le istruzioni del Comando del Fronte Interno israeliano in vista dell'attacco missilistico iraniano. Durante ledella scorsa settimana, la ...

