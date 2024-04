Protesta contro gli sfratti a Opera - una panchina e 600 firme | Il Comune non ci ascolta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 20 aprile 2024)(Milano) – Mattinata diieri adavanti alla sede del Municipio dove è andata in scena una manifestazione di solidarietà per la 55enne sfrattata che si è data fuoco all’interno lunedì scorso. In centinaia hanno portato il proprio sostegno chiedendo a gran voce aldi sapere cosa sia accaduto. "Un fatto terribile che non deve accadere in una società civile - racconta Bruna Sasso, una delle tante cittadine operesi che ieri mattina ha preso parte alla manifestazione -. Ancora non è stato spiegato cosa sia accaduto e perché. Non è una questione di curiosità ma di giustizia. Ilè la casa dei cittadini e tutti devono trovare delle risposte, soprattutto chi vive un disagio sociale". Sono davvero tanti gli operesi scesi in piazza e in due ore sono state raccolte oltre 600 ...