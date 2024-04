Pronti a sentirvi vecchi? Katia e Ascanio del GF hanno due figli… DI 16 ANNI!

L'oroscopo di domani 21 aprile e classifica: domenica sprint per Cancro - Siate Pronti a un nuovo inizio, poiché ci attendono sfide stimolanti ... è importante mantenere viva la fiamma della speranza e della determinazione. Potreste sentirvi sollevati e ispirati, poiché ...it.blastingnews

L'oroscopo dell'amore del 20 aprile e classifica: Gemelli, Sagittario e Bilancia in pole - Le cose andranno invece meno bene per Cancro, Acquario e Capricorno che si posizionano in fondo alla classifica ...it.blastingnews

Quattro romanzi rosa che vi faranno sognare ad occhi aperti - Buona domenica cari lettori! Oggi parliamo di quattro romanzi rosa che sanno come farci sognare e al contempo sanno come trattare temi importantissimi, come nel caso di "Rosso, Bianco & Sangue Blu" di ...panorama