Promozione Il Portuali Dorica fa la voce grossa contro la già promossa Fabriano Cerreto | 3-0

(Di sabato 20 aprile 2024) La formazione di mister Ceccarelli in gol con De Marco, Giampaoletti e Savini conferma la seconda posizione ad una giornata dal termine della stagione regolare VALLESINA, 20 aprile 2024 – Un tris algià campione del torneo di. I Dockers sfoderano una prestazione solida, al Giuliani, capitalizzando al meglio le occasioni per il 3-0 finale. Al 22? arriva la prima occasione con Lazzarini che, da posizione defilata, si mette in proprio e impegna un attento Bruni. I cartai, che schierano dall’inizio anche diversi Under, non rinunciano a giocare. Ma sono i ragazzi di Stefano Ceccarelli a mettere la freccia al 33?. Per effetto di una splendida azione corale che porta a battere a rete il solito De Marco, che graffia dall’interno dell’area di rigore. Il raddoppio nove minuti dopo con un capolavoro di Giampaoletti. Il ...