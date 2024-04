Private banking - come cambia il settore con l’avvento dell’Open Finance

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 20 aprile 2024) Dall’Openpossono arrivare nuove opportunità per la consulenza evoluta e per ilsecondo Aipb, l’Associazione Italiana, e PwC Italia, parte della rete multinazionale di imprese di servizi professionali PricewaterhouseCoopers. Presentati martedì scorso l’eleborazione dei dati e le riflessioni a Milano al convegno da loro organizzato “Open, nuove opportunità per la consulenza evoluta”. L’Openoperativa dal 2025 impatterà infatti sulaumentando la competizione (per il 72 per cento) e la trasparenza dei costi (66 per cento) e rafforzerà il modello di consulenza evoluta, valorizzando la componente umana del servizio. La fiducia inoltre sarà il fattore critico di successo ...