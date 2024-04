Primi big in campo Tajani capolista FI - Schlein manda Bonaccini a Bruxelles

(Di sabato 20 aprile 2024) A meno di due mesi dalle elezioni europee, ibig scendono incandidandosi in prima persona per aiutare i loro partiti a ottenere percentuali più alte alle urne. A esporsi persono Antonioe Stefano. Il vicepremier e ministro degli Esteri ufficializza che sarà candidato per Forza Italia comein quattro circoscrizioni su cinque, lasciando le Isole a Caterina Chinnici. Sul fronte Pd è invece la segretaria Ellya dare la notizia che il presidente del partito e governatore dell'Emilia-Romagna saràper i dem nella circoscrizione Nord-Est. Al Consiglio nazionale di Forza Italia, è lo stessodal palco a spiegare che farà la campagna da...

