Premier League - l’Arsenal torna in testa per una notte

(Di sabato 20 aprile 2024)ha battuto il Wolverhamton con le reti di Trossard e Odegaard per una notta i Gunnersno in vettaper unain vetta alla. La squadra di Arteta batte il Wolverhampton per 2-0 con le reti di Trossard e Odegaard che permettono ai Gunners di staccare il

Trossard e Odegaard riportano Arteta in vetta: Arsenal ok sui Wolves - I Gunners si sono imposti in trasferta con il risultato di 2-0 dopo l'eliminazione dalla Champions League per mano del Bayern Monaco ...tuttosport

Premier, l'Arsenal rialza la testa e torna al comando della classifica - Dopo la cocente delusione in Champions League, la squadra di Arteta riparte in campionato, espugnando il campo del Wolverhampton con i gol di Trossard e Odegaard ...corrieredellosport

Premier League - Arsenal, battuto 2-0 il Wolverhampton - L'Arsenal vince 2-0 in casa del Wolverhampton, nel match valido per la 34esima giornata di Premier League. A decidere la sfida i gol di Trossard nel primo tempo e di Odegaard nei minuti finali. Un suc ...napolimagazine