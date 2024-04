Perché la fede nuziale si porta al dito anulare? Non tutti lo sanno

In pochi ricorderanno questa hit del 1987 che vede protagoniste Romina Power e la figlia perduta: Mamma e figlia cantano la hit del 1987 e fanno sognare La canzone è Abbi fede e risale al 1987 . ... ' Ma perché non mi mandi a ballare Ma perché non mi fai divertire Pensi solo a mandarmi a dormire.

Diocesi: mons. Pellegrini (Concordia - Pordenone) ai 5 nuovi sacerdoti che ha consacrato, "siate sempre uomini di Dio": ... non tanto per quello che è riuscito a realizzare nella vita, per i suoi successi ma perché ha dato ... in particolare agli adolescenti e giovani, testimoniando con la vostra vita di fede e di preghiera ...