Pep Guardiola è una furia | lo sfogo in conferenza fa il giro del mondo

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di sabato 20 aprile 2024) Il Manchester City è in finale di FA Cup, ma Pepnon ci sta. Polemiche a non finire instampa. A tre giorni dall’amara sconfitta in casa contro il Real Madrid nei quarti di finale di Champions League, combattuta fino ai rigori, il Manchester City di Pepè tornato in campo nella giornata di oggi per sfidare il Chelsea nella semifinale di FA Cup. Risultato ottimale per il City che si qualifica come finalista di questa competizione, portata a casa anche lo scorso anno. Ad andare in segno negli ultimi minuti della partita è stato Bernardo Silva, che ha in parte riscattato il tiro dal dischetto fallito mercoledì contro il Real Madrid. L’obiettivo del giorno era ritornare alla vittoria contro un Chelsea fortemente motivato nel conquistare la finale. Infatti, in tutto il corso del primo tempo il Manchester City ...