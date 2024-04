Parigi 2024 - Malagò | Tema della sicurezza prioritari - tregua olimpica va rispettata

(Di sabato 20 aprile 2024) “Sono stati bravissimi Macron e il presidente del Cio Bach a dire che ci auguriamo che vengala. Il nostro auspicio è che da qui a 96 giorni succeda qualcosa di diverso rispetto all’attenzione che c’è a livello internazionale”. Queste le parole del presidente del Coni Giovanni, durante un incontro al Salone del Mobile in corso a Rho “Gli atleti e le federazioni sanno perfettamente cosa possono fare e cosa no. Ma certo ilè consideratoo per evidenti motivi. Lo spirito del Cio è quello che ogni individuo deve poter gareggiare, certo prendendo le distanze da quelle dinamiche. Infatti gli atleti russi sono senza inno e senza bandiera”, conclude. SportFace.

Milan Skriniar potrebbe lasciare il PSG già a fine stagione dopo appena un anno . In Francia riferiscono come il club parigino non sia soddisfatto del difensore ex Inter.Continua a leggere (fanpage)

Scherma, Coppa del Mondo: l'Italia del fioretto femminile cala il poker a Tbilisi. Trionfo di Alice Volpi davanti ad Arianna Errigo - Il poker del fioretto femminile. A Tbilisi, Georgia, è un’Italia dominante in Coppa del Mondo: prima Alice Volpi, seconda Arianna Errigo, terze Martina Favaretto e la new entry ...ilmessaggero

Olimpiadi: Malagò, Casa Italia è luogo iconico internazionale - "Casa Italia è il luogo iconico del nostro mondo nella comunità internazionale. È il luogo dove tutti vogliono venire, abbiamo tantissimi problemi nel contingentare gli ingressi. Saremo lì anche a pro ...ansa

Era Enesi: «Fotografo corpi nudi, non è pornografia ma il miglior modo per conoscere se stessi» - Le fotografie di nudo come strumento per accettare il proprio corpo. Guardarsi all’esterno, attraverso una foto, per conoscersi dentro e fare pace con tutte le cicatrici che ognuno di noi ha. È un po’ ...video.corriere