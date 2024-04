Paolo Ruffini rivendica la f-word nelle sue battute | Chi si offende è imbecille

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 20 aprile 2024)è un grande comico toscano e ospite da Marco Cappelli nel podcast Gurulandia hato il diritto di usare la F-per faresugli omosessuali. “Io facciosugli etero, non capisco perché non posso faresugli omosessuali” – ha esordito, anche se a memoria non ricordo alcuna sua battuta sugli etero (?) – “Io adesso ti faccio una citazione di un film di Monicelli che dice ‘come si sta bene tra di noi ragazzi, non era meglio nascere tutti f**occhi?‘. Ora, se c’è qualcuno che siper questa battuta secondo me è un”. E ancora: “E se gli dò dell’non gli dò dell’in quanto ...