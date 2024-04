Panchina Napoli - Di Marzio rivela | Tre i candidati principali - poi esclude un nome eccellente

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 20 aprile 2024) Ilormai ha mollato e la sua stagione è andata: il pensiero è unico, quello di una riprogrammazione, a partire dall’allenatore. Il k.o di Empoli non ha fatto altro che confermare una cosa: ilha mollato. Al diavolo la dignità, al diavolo l’obiettivo Europa, da mantenere per il quindicesimo anno consecutivo, questa squadra, al netto delle scelte sconcertanti della società, non sta mostrando un minimo di amor proprio, anzi, tutt’altro. Conscio di ciò, Aurelio De Laurentiis è già in fase di valutazione e programmazione della prossima stagione, magari finalmente comprendendo gli errori che hanno dato il via allo scempio a cui abbiamo assistito quest’anno. Sufficienza, approssimazione, prima in estate, poi a gennaio, perchè se errare è umano, perseverare è diabolico. Nuovo tecnico: è corsa a 3, questi i nomi secondo Di ...