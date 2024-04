Panchina Milan - Stefano Pioli al Napoli? De Laurentiis prende posizione

(Di sabato 20 aprile 2024)sembra vicino all’addio, ma potrebbe essere un candidato per il: ecco cosa pensa DeDopo l’eliminazione in Europa League per mano della Roma, in casac’è un’atmosfera tutt’altro che serena. La competizione europea era l’ultimo grande obiettivo della stagione e l’uscita ai quarti di finale è stata un brutto colpo. Sul banco degli imputati c’è, che ormai sembra a un passo dall’addio alla fine della stagione. Ma dopo il probabile addio al, il tecnico potrebbe trovare subito un’altra. Secondo quanto raccolto da Sky Sport infatti,è uno degli allenatori presi in considerazione dal ...

Panchina Milan , L’Equipe ha svela to un incontro in programma tra la dirigenza rossonera e Christophe Galtier . Le novità La serata di giovedì ha segnato una cesura importante nella stagione del ... (dailymilan)

Come riportato dal Corriere della Sera stamani, sono due i nomi papabili per la panchina del Milan : ecco quali (pianetamilan)

La Stampa – Pioli balza in pole per la Panchina del Napoli: contatti con ADL - Nelle ultime ore Stefano Pioli è balzato in testa per diventare nuovo allenatore del Napoli. Come riporta La Stampa il tecnico ha ormai chiuso con il ...iamnaples

Dalla Francia, nome a sorpresa per la Panchina del Milan: l’indiscrezione - In casa Milan è già partito il toto nomi per il prossimo allenatore. Dalla Francia spuntano rumors che vedono vicino l'ex Psg.spaziomilan

Simone Inzaghi al Milan, tutto vero: svelato il retroscena - Proprio sulla grande avversione con il Milan, è in arrivo una notizia che ha dell’incredibile ... Senza dubbio, ciò non influenzerà molto i tifosi: i tanti successi ottenuti sulla Panchina dell’Inter ...spaziointer