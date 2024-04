Panchina Milan - L’Equipe svela | incontro in vista con Christophe Galtier

Dalla Francia, nome a sorpresa per la Panchina del Milan: l’indiscrezione - In casa Milan è già partito il toto nomi per il prossimo allenatore. Dalla Francia spuntano rumors che vedono vicino l'ex Psg.spaziomilan

Il 2024 di Skriniar al PSG rischia di rovinare tutto: parigini pronti a cederlo dopo appena un anno - Milan Skriniar potrebbe lasciare il PSG già a fine stagione dopo appena un anno. In Francia riferiscono come il club parigino non sia soddisfatto del difensore ex Inter.fanpage

Simone Inzaghi al Milan, tutto vero: svelato il retroscena - Proprio sulla grande avversione con il Milan, è in arrivo una notizia che ha dell’incredibile ... Senza dubbio, ciò non influenzerà molto i tifosi: i tanti successi ottenuti sulla Panchina dell’Inter ...spaziointer