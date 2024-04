Pallamano A Gold La Macagi Cingoli perde a Siracusa e torna in zona play-out 31-26

(Di sabato 20 aprile 2024) La squadra di Palazzi incassa un passivo di 5-1 a inizio partita, recupera in parte ma chiude il primo tempo a -6. Nella ripresa, Strappini e compagni non si avvicinano oltre il -3. 10 gol per Codina, ritorno immediato al decimo posto, 20 aprile 2024 – Lanon riesce a sbancarein-out. I ragazzi di Palazzi, infatti, hanno perso 31-26 lo scontro diretto della 24^ giornata di Serie Adi, con l’Albatro che ha condotto il match dall’inizio alla fine. I cingolani, nonostante diversi tentativi di rimonta, non sono riusciti ad avvicinarsi oltre il -3 nella ripresa. Per via della vittoria dell’Eppan a Trieste, inoltre, i marchigianino al decimo posto e al ...

