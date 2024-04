Palladino sull’onda del derby | Monza - contro Inter e Milan le sfide migliori

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 20 aprile 2024) A tre giorni dalRaffaelecita, ma in ottica. L’allenatore fa un bilancio della sua squadra, che passa dallele dueesi. BILANCIO – Nella conferenza stampa per introdurre-Atalanta Raffaeleinserisce nel bilancio della propria squadra anche: «La partita delche mi rappresenta di più a livello calcistico? Parlare di una sola partita mi sembra riduttivo, io credo che sia stato davvero un percorso meraviglioso di due stagioni fantastiche. Io ho sempre visto la squadra crescere e giocarsela con tutti e con mentalità. Ho sempre visto un atteggiamento giusto in tutti i campi, sia in casa ...