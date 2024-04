Pagelle Verona-Udinese 1-0 | voti e tabellino Serie A 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 20 aprile 2024) Le, i, ile le ammonizioni di, match valevole per la trentatreesima giornata del campionato di. Posta in palio altissima allo stadio Bentegodi con le due squadre molto nervose tant’è che l’arbitro Guida estrae tre cartellini gialli nei primi quindici minuti di gioco. Ilparte meglio e, soprattutto su calci da fermo, si costruisce diverse occasioni da gol. La più lampante ce l’ha Noslin ma il suo colpo di testa si schianta sul palo. Nella ripresa parte meglio l’che spreca almeno due chance ghiotte, in una di queste Samardzic illumina la scena con un colpo di tacco all’indietro per Lucca che però spedisce alto. Nel finale sono nuovamente i ragazzi di ...