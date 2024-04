Osimo - successo per la Notte del Liceo Classico

(Di sabato 20 aprile 2024), 20 aprile 2024 - Grazie alla splendida cornice del teatro La Nuova Fenice, che anche quest’anno ha ospitato l’iniziativa, la scuola si è aperta alla città facendo conoscere i diversi talenti dei giovani liceali, fioriti anche grazie allo studio dei Classici e dei valori veicolati dal mondo greco e latino. L’istituto superiore Corridoni-Campana ha partecipato ieri sera per la quarta volta alla “nazionale del”, con il patrocinio del Comune die dell'Assemblea Legislativa della Regione Marche. L’evento, nato da un’idea del professor Rocco Schembra, docente di Latino e Greco al“Gulli e Pennisi” di Acireale (Catania), è sostenuto dal Ministero della Pubblica Istruzione con il partenariato che Rai Cultura e Rai Scuola. ...

Tante risate e un carico di buon umore per “Il Grande Artista” l’esilarante spettacolo di e con Cosimo Alberti . Al teatro IAV (In Arte Vesuvio), sito a Napoli, in via Marino Turchi, 23, è andato in ... (2anews)

Volley B maschile e femminile. Querzoli, arriva la capolista: assalto per la salvezza - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...msn

Il successo Strabiliante della Quarta Edizione di Ancona Comics and Games - Un Record di Partecipanti al PalaPrometeo La quarta edizione di Ancona Comics and Games, promossa da Fiere del Fumetto con il patrocinio del Comune di Ancona, ha appena concluso con un successo travol ...ogginotizie

Serie C. I Titans chiudono al terzo posto. Angels, successo prezioso - I Titans di Osimo pareggiano il secondo posto nel girone C umbro-marchigiano, ma non superano la Robur. Gli Angels Santarcangelo vincono a Ferrara nei playout.ilrestodelcarlino