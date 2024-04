Oscar Danilo Lancini crea il suo gioco dell' oca | nelle caselle Stop utero in affitto

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 20 aprile 2024), storico esponentea Lega ed ex sindaco di Adro noto per diverse clamorose iniziative, hato il proprio'oca personalizzato: un gadget elettorale da distribuire con l'avvioa campagna elettorale in vistae Europee. Lerosse, da evitare per non rischiare l'eliminazione, racchiudono tutto ciò in cui il candidato leghista non crede: la carne sintetica, Greta Thunberg, la farina di grillo, il Covid, l'ine la comunità Lgbtqia+ (chedefinisce “LGTBQXYZ+!?”).